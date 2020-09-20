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В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фото: Авилов Александр / агентство «Москва»
Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.
Согласно данным штаба, общее число скончавшихся с инфекцией составило 5069 человек. Там напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
За все время в Москве зафиксировано более 276 тысяч заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 236 тысяч, умерли 5057 человек. Всего в России выявлено более 1,1 миллиона заболевших COVID-19.
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