Сегодня в 23:13
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.
У всех скончавшихся была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии В Москве умерли 4776 человек. За все время выявлено более 259 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели около 208 тысяч человек.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!