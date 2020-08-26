В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

У всех скончавшихся была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии В Москве умерли 4776 человек. За все время выявлено более 259 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели около 208 тысяч человек.

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