В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Оперативный штаб столицы о ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония, а тест на наличие инфекции дал положительный результат.

Таким образом, общее число погибших от вируса в столице составило 4798 человек. Накануне сообщалось о 10 жертвах COVID-19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 798 466 человек.

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