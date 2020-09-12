В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Оперативный штаб столицы по ситуации с инфекцией.

Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. Накануне сообщалось о 12 умерших.

Таким образом, общее число жертв болезни в столице возросло до 4982.

В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Таким образом, с момента начала пандемии в стране было зафиксировано 1 057 362 случая заражения.

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