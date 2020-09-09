В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех скончавшихся была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется.

Общее количество умерших от коронавируса в столице достигло 4947 человек. Накануне сообщалось о 12 скончавшихся.

В России за последние сутки выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 1 041 007 за все время. Из них 18 135 человек умерли, а 856 458 выздоровели.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!