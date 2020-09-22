В Москве умерли 15 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 15 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с распространением инфекции в столице в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех погибших была выявлена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве составило 5084 человека. Накануне сообщалось о 12 погибших.

За все время в столице COVID-19 заразились 277 408 человек, а вылечились 237 935 пациентов. Из них 988 — выздоровевшие только за прошедшие сутки.

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