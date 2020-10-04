В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 5370 человек. Накануне сообщалось о 29 скончавшихся.

За все время в Москве зафиксировано более 303 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели более 253 тысяч. Всего в России насчитывается более 1,2 миллиона случаев заболевания COVID-19.

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