В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 72 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 7361 человек. Накануне сообщалось о 74 умерших.

В Москве за сутки выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 468 269. За все время в столице вылечились 339 913 пациентов, из них 3254 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа.

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