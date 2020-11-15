В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом

Еще 72 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Таким образом, общее число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 7859 человек. Ранее сообщалось о 75 умерших.

За все время в Москве выявлено более 510 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Из них более 367 тысяч пациентов выздоровели.

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