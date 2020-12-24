В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число скончавшихся с инфекцией в столице достигло 10 689 человек. Накануне сообщалось о 76 умерших.

За последние сутки в Москве выявили рекордное число заболевших COVID-19 с начала пандемии — 8203 человека. Общее число инфицированных в столице достигло 764 789. За все время от COVID-19 в городе вылечились 588 280 пациентов, из них 5508 — за прошедшие 24 часа.

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