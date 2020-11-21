В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 достигло 8308 человек. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся.

За последние сутки в Москве выявили 7168 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию зафиксировали у 547 138 человек. Из них вылечились более 400 тысяч.

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