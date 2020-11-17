В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Возраст скончавшихся пациентов не уточняется. Таким образом общее число погибших в столице достигло 8009. Накануне сообщалось о 74 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания в столице достигло 522 456. За все время в Москве вылечился 377 131 пациент, из этого числа 5274 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа.

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