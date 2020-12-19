В Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом достигло 10 394 человек. Накануне сообщалось о 74 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 6459 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 728 637. За все время от COVID-19 вылечились 562 953 пациента, из них 5925 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы намерены наказывать кафе и рестораны, нарушающие меры профилактики распространения коронавируса, на основании видеозаписей и других данных в социальных сетях.

С 13 ноября до 15 января в Москве усилены меры по профилактике распространения коронавируса. С 23:00 до 06:00 в городе запрещена работа кафе и ресторанов, ночных клубов. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендовано ввести систему QR-кодов.

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