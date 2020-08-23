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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Фото: Сандурская Софья / агентство «Москва»
Еще десять человек с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Уточняется, что у всех пациентов подтвердилась пневмония и были получены положительные результаты тестов на наличие инфекции. Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 4741 человека.
За все время в Москве выявлено более 257 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 204 тысяч человек вылечились. Всего в России было зафиксировано 956,7 тысяч случаев COVID-19.
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