В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Еще десять человек с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Уточняется, что у всех пациентов подтвердилась пневмония и были получены положительные результаты тестов на наличие инфекции. Общее число умерших с коронавирусом в Москве достигло 4741 человека.

За все время в Москве выявлено более 257 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 204 тысяч человек вылечились. Всего в России было зафиксировано 956,7 тысяч случаев COVID-19.

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