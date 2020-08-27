В Москве умерли еще 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 10 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4786 человек. Накануне сообщалось о 12 умерших.

В России за последние сутки выявили 4711 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (637), Санкт-Петербурге (184) и Московской области (148).

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