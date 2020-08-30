В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4821 человек. Накануне сообщалось о 11 умерших.

В России за последние сутки выявили 4980 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство новых случаев выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (186) и Московской области (165).

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