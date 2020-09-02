В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4857 человек. Накануне сообщалось о 12 умерших.

В России за последние сутки выявили 4952 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Московской области (158). Кроме того, за последние сутки скончались 115 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 5464 человека выздоровели.

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