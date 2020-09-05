В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4891 человека. Накануне сообщалось о 11 умерших.

В России за последние сутки выявили 5205 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (671), Санкт-Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144), Ставропольском крае (129), Свердловской области (119).