В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 27 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Возраст умерших пациентов не уточняется.

В Москве за последние сутки выявили 2300 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 290 293.

В России за все время пандемии выявили более миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 167 805. За последние сутки число зараженных увеличилось на 8232.

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