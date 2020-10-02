В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 32 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5314 человек. Накануне сообщалось о 28 умерших.

За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244).

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