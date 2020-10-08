В Москве умерли еще 33 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 33 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5530 человек. Накануне сообщалось о 55 умерших.

В России за последние сутки выявили 11 493 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (1 и 2 соответственно).

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