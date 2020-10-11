В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 34 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5629 человек. Накануне сообщалось о 35 умерших.

В России за последние сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве (4501), Санкт-Петербурге (528) и Московской области (419).

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