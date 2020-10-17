В Москве умерли еще 52 человека с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

Возраст пациентов не уточняется.

Оперштаб также напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.

За прошедшие сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 353 тысячи случаев инфицирования, во всей России выявлено 1,3 миллиона случаев заражения.

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