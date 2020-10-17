Вчера в 23:16
В Москве умерли еще 52 человека с коронавирусом
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Москве за последние сутки умерли еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.
Возраст пациентов не уточняется.
Оперштаб также напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.
За прошедшие сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии в Москве зафиксировано 353 тысячи случаев инфицирования, во всей России выявлено 1,3 миллиона случаев заражения.
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