Вчера в 23:46
В Москве умерли еще 63 человека с коронавирусом
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве за последние сутки умерли 63 человека с коронавирусом. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
Оперштаб призвал оставаться дома и вызвать врача в случае любых симптомов ОРВИ.
19 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что необходимости введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве нет. При этом он указал на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил, которые показали свою эффективность в весеннее время.
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