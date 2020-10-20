В Москве умерли еще 63 человека с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 63 человека с коронавирусом. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.

Оперштаб призвал оставаться дома и вызвать врача в случае любых симптомов ОРВИ.

19 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что необходимости введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве нет. При этом он указал на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил, которые показали свою эффективность в весеннее время.

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