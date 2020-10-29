За прошедшие сутки в Москве умерли еще 69 пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 66 умерших. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 6713 пациентов.

В Москве за последние сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 413 928. С начала пандемии в столице вылечился 303 831 пациент, из этого числа 3780 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!