В Москве умерли еще девять пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5025 человек. Накануне сообщалось о десяти умерших.

В России за последние сутки выявили 5670 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (750), Санкт-Петербурге (207) и Московской области (173). За последние 24 часа умерли 132 пациента с коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 18 917 летальных исходов.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!