В Москве упал башенный кран с крановщицей

На западе Москвы во время строительно-монтажных работ упал башенный кран, в котором находилась крановщица. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб города в субботу, 4 мая.

По информации источника, инцидент произошел в районе дома №16 на улице Гжацкая в Можайском районе. Он добавил, что в результате женщина получила травмы.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего, уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. Обстоятельства инцидента выясняются.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в результате падения башенного крана в Химках погибли два человека. Авария произошла во вторник, 5 сентября, когда производился монтаж крана на строительной площадке на Молодежной улице.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!