В Москве уроженец Великобритании обвинил жену в краже часов Rolex и собак

Выходец из Великобритании обвинил супругу в пропаже часов и собак из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, 42-летний мужчина, который работает в столице инвестиционным менеджером, обратился в отделение полиции с жалобой о краже. Иностранец рассказал, что его 32-летняя супруга из Чебоксар похитила двое часов швейцарского бренда Rolex, а также собак породы шпиц из квартиры на Никитском бульваре.

Уроженец Великобритании предположил, что супруга могла сделать это в период с 30 апреля по 14 мая.

«Британец оценил свой материальный ущерб от пропажи часов на сумму от 2,5 до 3 миллионов рублей», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки, проживающей на Новокузнецкой улице, украли 10 тысяч долларов (почти 740 тысяч рублей). Пропажу женщина обнаружила сразу после возвращения с дачного отдыха. Пенсионерка подозревает в хищении средств своих родственников.

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