В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте

В московском транспорте, в том числе в такси, усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило москвичам, что в транспорте необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, во время и после поездок необходимо следить за чистотой рук и обрабатывать их антисептиками.

«Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация. В Москве продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Москве объявили о длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. В городе в это время приостановят массовые мероприятия, работу общепита, торговых точек и других учреждений.