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В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В московском транспорте, в том числе в такси, усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.
Ведомство напомнило москвичам, что в транспорте необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, во время и после поездок необходимо следить за чистотой рук и обрабатывать их антисептиками.
«Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация. В Москве продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Москве объявили о длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. В городе в это время приостановят массовые мероприятия, работу общепита, торговых точек и других учреждений.