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В Москве усилят контроль за COVID-ограничениями

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В Москве усилят контроль за COVID-ограничениями
Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер в общественных местах на фоне новых рекордов по заражениям, пишет ТАСС во вторник, 25 января.

Проверки усилят в торговых центрах, клубах, на концертах, а также в общественном транспорте. «В связи с распространением нового штамма омикрон мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей», — объясняет начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Речь идет прежде всего о проверке соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах. Будет проведена выборочная ревизия московских компаний на соблюдение обязательного перевода на дистанционный формат работы как минимум 30 процентов сотрудников.

За прошедшие сутки в Москве диагностировали максимальное с начала пандемии число новых заражений — 19 509. Общее число заболевших в Москве выросло до 1 927 017.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для пожилых людей и ограничения по дистанционной работе для 30 процентов сотрудников компаний.

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