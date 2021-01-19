В Москве установлена новая величина прожиточного минимума

Власти Москвы установили новую величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, на душу населения прожиточный минимум в 2021 году составит 18 029 рублей.

Для трудоспособного населения величина установлена в размере 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рубля.

В ноябре прошлого года жители Москвы захотели увеличить в два раза минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так, москвичи назвали желаемой цифру 40 100 рублей. При этом тогда величина МРОТ в столице составляла 20 361 рубль.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!