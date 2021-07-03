В Москве устроили охоту на уток и утят

В Москве собака устроила охоту на уток: она заплыла в центр пруда и начала гонять птиц. Об этом сообщила очевидица случившегося в Facebook.

«Сначала заплыла в центр пруда, пытаясь поймать утят, потом погналась в конец парка за родителями, которые, естественно, пытались ее отвлечь от утят. Ну что с людьми-то не так?! Знает же хозяйка, что ее охотничья собака в такие моменты неуправляемая, почему бы, проходя мимо пруда, не взять ее на поводок?» — написала пользовательница соцсети.

Она добавила, что из-за собак утки не могут спокойно выйти на газон «травы поесть и просохнуть».

В комментариях к посту автор уточнила, что пыталась поговорить с хозяйкой собаки, однако та ответила: «Ничего страшного с утками не случится, они же птицы, для них это нормально».

Ранее, в мае, сообщалось, что утка с выводком утят парализовала движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Беговой улицы в Москве. Ни одна птица при переходе через дорогу не пострадала.

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