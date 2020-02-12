В Москве утилизировали рекордное количество новогодних елок

Жители Москвы сдали на переработку рекордное количество новогодних елок — свыше 46 тысяч. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что акция «Елочный круговорот», в рамках которой москвичи могут сдать елки, сосны и пихты на утилизацию, стремительно набирает популярность. Так, в 2016 году в городе был открыт единственный пункт приема в Битце и было собрано около 500 елок. К 2019 году было открыто уже 400 пунктов сбора, а горожане принесли 27 тысяч деревьев.

В 2020 году в Москве действуют 416 пунктов сбора елей, говорится в сообщении.

Чаще всего деревья сдают на переработку жители Южного округа (11,2 тысячи деревьев). В первую пятерку также вошли Северо-Западный (5,8 тысячи елей), Юго-Западный (5,76 тысячи), Северо-Восточный (3,67 тысячи) и Восточный (3,41 тысячи) округа.

В этом году «Елочный круговорот» продлится до конца февраля.

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