В Москве утвердили новый тариф на вывоз мусора

Власти Москвы утвердили новый единый тариф на вывоз мусора. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает РБК со ссылкой на приказ заместителя главы департамента экономической политики и развития.

По данным источника, новый единый тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами начнет действовать с 1 января. Плата за вывоз мусора для населения составит 7,27 рубля за один квадратный метр общей площади, то есть ежемесячно жильцы квартиры площадью 45 квадратных метров будут платить 327 рублей.

Ранее стало известно, что в столице появится новый сервис по вывозу ненужных вещей.