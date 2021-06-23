В Москве утвердили проект новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка новой линии метро — Рублево-Архангельской — от «Шелепихи» до «Липовой Рощи». Об этом сообщается на сайте столичного главы.

Протяженность первого участка составит 12,65 километра. На нем будут шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща».

Новый участок метро улучшит транспортное обслуживание более 530 тысяч жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники и снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии метро. Кроме того, уменьшится интенсивность движения транспорта рядом, а это положительно повлияет на экологическую ситуацию в этих районах города.

Рублево-Архангельскую линию планируют построить к 2027 году. Всего на ней планируется построить девять станций.

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