В Москве увековечат память Александра Градского

В Москве могут увековечить память народного артиста России, певца и композитора Александра Градского после его смерти. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил, что в городе установят табличку в память о 72-летнем артисте.

Ранее 28 ноября сообщалось, что Градский скончался от инфаркта головного мозга в московской больнице, куда его доставили в пятницу, 26 ноября, с подозрением на инсульт.