Сегодня в 10:16
1 мин.

В Москве увековечат память Александра Градского

Новости /
В Москве увековечат память Александра Градского
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Москве могут увековечить память народного артиста России, певца и композитора Александра Градского после его смерти. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил, что в городе установят табличку в память о 72-летнем артисте.

Ранее 28 ноября сообщалось, что Градский скончался от инфаркта головного мозга в московской больнице, куда его доставили в пятницу, 26 ноября, с подозрением на инсульт.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.