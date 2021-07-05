В Москве увековечат память Владимира Меньшова

Память российского актера и режиссера Владимира Меньшова, который скончался после заражения коронавирусом, будет увековечена в Москве. Об этом в понедельник, 5 июля, РИА Новости сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, городская дума поддержит соответствующие предложения, если они поступят.

О дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.

Артист скончался на 82-м году жизни, в конце июня у него был выявлен COVID-19, уточняет «Лента.ру». На тот момент, по данным пресс-службы партии «Справедливая Россия — За правду», в которой состоял режиссер, он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.

Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. За ленту «Москва слезам не верит» артист получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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