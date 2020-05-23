В Москве увидели оптимистичное будущее в ситуации с коронавирусом
Глава московского департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что видит оптимистичное будущее в ситуации с коронавирусом в столице. Его слова в субботу, 23 мая, приводит РИА Новости.
«Ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», — отметил Хрипун.
По его словам, у 12,5 процента москвичей сформировался иммунитет к инфекции, снижается и число поступающих в стационары.
Кроме того, как сообщил глава депздрава, власти уже принимают решение о расширении видов плановой медицинской помощи.
В Москве за минувшие сутки выявлено 3190 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 3831 пациент, скончались — 67. Всего в столице количество поборовших инфекцию увеличилось до 47 413. Общее число зафиксированных случаев заболевания достигло 161 397.
В России с начала эпидемии, по данным на 23 мая, выявлено 335 882 инфицированных в 85 регионах.
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