В Москве в реку упало такси с девушкой

Московские спасатели утром 6 июля подняли из Яузы двух человек, которые находились в упавшем в реку автомобиле. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в районе дома 2 по Николоямской набережной. Поднятые из реки люди не пострадали.

«Звезда» пишет, что в реку упал автомобиль такси с пассажиром, которой, как уточняется, была 22-летняя девушка. На снимке, который опубликован на сайте телеканала, видно, что вслед за ней из машины выбирается мужчина. Сообщается, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге — ночью в столичном регионе прошли дожди, — в результате чего автомобиль снес ограждение и упал в Яузу. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД.

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