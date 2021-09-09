В Москве велосипедист догнал иномарку и избил водителя

Велосипедист догнал иномарку на севере Москвы и избил ее водителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что стычка произошла на перекрестке Соболевского проезда и улицы Михалковской. У пострадавшего диагностировали ушибленную рану.

Водитель за рулем Audi ехал вместе со знакомыми, когда их внезапно догнал велосипедист в черной куртке и начал стучать ногой по машине.

Когда автомобилист вышел, велосипедист напал на него, а затем скрылся. Нападавшего ищут.

В начале сентября сообщалось, что курьер службы доставки на велосипеде сбил двухлетнего мальчика на востоке Москвы и уехал.

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