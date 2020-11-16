В Москве во время квеста избили школьницу

На востоке Москвы во время прохождения квеста в развлекательном центре избили школьницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы проводит проверку по факту получения школьницей травм при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения», — отметила она.

По данным надзорного ведомства, после инцидента девочка обратилась в медучреждение. Она сообщила, что травмы ей нанес сотрудник квест-клуба. У школьницы ушиб отдела позвоночника, грудной клетки, тупая травма живота.

Прокурорам предстоит дать оценку произошедшему, в том числе соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

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