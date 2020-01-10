Сегодня в 17:44

В Москве во время праздников спасли 32 человека

Новости /
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Московские спасатели помогли более трем десяткам человек уберечься от беды в новогодние праздники, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уточняется, что было совершено 562 выезда, из них на происшествия пришлось 516 вызовов. «При этом было спасено 32 человека и оказана помощь семи пострадавшим», — сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что благодаря работе экстренных служб столицы праздники в городе прошли без крупных инцидентов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2020 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.