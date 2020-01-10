В Москве во время праздников спасли 32 человека

Московские спасатели помогли более трем десяткам человек уберечься от беды в новогодние праздники, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уточняется, что было совершено 562 выезда, из них на происшествия пришлось 516 вызовов. «При этом было спасено 32 человека и оказана помощь семи пострадавшим», — сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что благодаря работе экстренных служб столицы праздники в городе прошли без крупных инцидентов.

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