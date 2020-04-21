В Москве во время режима самоизоляции появились мошенники-коммунальщики

Москвичам напомнили, что во время режима самоизоляции важно оставаться внимательным, так как появились мошенники, которые якобы работают в жилищно-коммунальных службах. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает агентство [«Москва»] (https://www.mskagency.ru/materials/2996205) после разговора с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым.

По его словам, в полиции стало появляться больше сообщений о мошеннических аферах. В квартиры к москвичам начали звонить неизвестные и рассказывать о проверке газовой плиты, об услугах по замене счетчиков, которые во время режима самоизоляции очень важны.

Отмечается также, что главной мишенью мошенников являются старики, пенсионеры, а также очень мнительные и доверчивые люди.

Бирюков рассказал о том, что в связи с активным распространением коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции московские власти приостановили любые услуги ЖКУ, связанные с проверкой счетчиков воды, электричества и газового снабжения.

Уточняется, что сотрудники коммунальных служб все же приезжают к москвичам, но только по экстренным вызовам, и время также согласовывается заранее. Кроме того, официальные номера, график работы и контакты обязаны быть вывешены на первом этаже в подъезде либо же на уличной стене объявлений.

В марте сообщалось, что в Москве появились мошенники — народные целители, гадалки и колдуны — которые берутся спасать клиентов от коронавируса. Жителей столицы также предостерегли, чтобы они не открывали двери людям в белых халатах. В департаменте напомнили, что врачи приходят к заболевшему только после вызова и самостоятельно по квартирам не ходят.

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