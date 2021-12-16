В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто

На кадрах, выложенных в сеть, видно, что женщина снимает происходящее на телефон, стоя перед автомобилем и преграждая водителю путь. Таксист несколько раз выходит из машины, пытаясь освободить дорогу, ругается с россиянкой. В какой-то момент ссоры женщина склоняется к автомобилю и плюет через открытое окно, после чего отходит в сторону. Затем водитель выходит из машины и, вытерев лицо руками, берет женщину за капюшон пуховика и трясет. Затем он останавливается и уходит.

Ранее в центре Москвы на Фрунзенской набережной пассажир такси выстрелил в лицо водителю из травматического пистолета.