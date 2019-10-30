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В Москве водитель насобирал более 400 штрафов на миллион рублей

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Житель Москвы 403 раза нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в столице зарегистрирован пока только один факт такого числа нарушений. Нарушитель ездил на иностранных номера. Какому государству они принадлежат, не сообщается.

В Госавтоинспекции отметили, что мужчину выявили и оштрафовали в октябре.

В июле руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что самым частым нарушением правил дорожного движения в Москве является превышение скорости. По его словам, с начала года 56 процентов зафиксированных нарушений связано именно с этим.

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