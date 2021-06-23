В Москве вооруженные ножами и пистолетами скинхеды подрались с борцами

На западе Москвы произошла массовая драка с участием скинхедов, вооруженных ножами и пистолетами. Кадры потасовки публикует Telegram-канал «Двач».

На видео заметно, как молодые люди сначала выкрикивают националистические лозунги, за что им делает замечание компания мужчин. В какой-то момент между скинхедами и молодыми людьми с восточной внешностью завязывается драка, в ходе которой вторые применяют борцовские приемы.

В результате компании договариваются, что на поединок выставят по одному человеку, но одна из компаний договор нарушает. Тогда скинхеды, оказавшись в меньшинстве, начинают угрожать своим противникам пистолетом.

Комментатор за кадром, который снимал происходящее, отметил, что пистолет был холостым.

Как сообщает РЕН ТВ, четверых участников потасовки забрали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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