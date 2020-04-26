В Москве вопреки самоизоляции устроили «антикоронавирусную вечеринку»

Жители московского района Бутово массово нарушили самоизоляцию, устроив во дворе так называемую «антикоронавирусную вечеринку», передает издание Baza.

Десятки людей вышли во двор многоквартирных домов. На кадрах видно, как они танцуют, хором поют и не соблюдают при этом дистанцию. Люди снимают уличную вечеринку на телефоны, светят фонариками и радуются не только происходящему на улице, но и поддержке людей, которые не вышли из квартир, но включили гирлянды на окнах. Помимо в унисон звучащих популярных треков, слышно, как кто-то кричит «Стоп коронавирус!».

Снято на видео и то, как на место прибывает полиция. Как сообщает телеканал «360», в отдел поступил звонок о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов деревни Дрожжино. Правоохранителям уже удалось установить личности организаторов вечеринки, проводится проверка.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!