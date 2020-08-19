В Москве воры похитили сейф с валютой и не смогли взломать его

На северо-западе Москвы неизвестные проникли в квартиру к гражданину США и украли сейф, в котором хранились деньги на общую сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Воры проникли в жилище через отжатое окно, похитили сейф и скрылись. Позднее шкаф был обнаружен полицейскими в нескольких кварталах от места кражи, злоумышленникам не удалось взломать его. По словам источника, внутри находилась иностранная валюта — 144 тысячи долларов и 60 тысяч евро.

В числе пострадавших оказалась пенсионерка 1959 года рождения и ее супруг, приехавший из США и имеющий вид на жительство в России. Мужчина преподает в Англо-американской школе.

Полицейские вскоре задержали троих подозреваемых. Двое из них оказались приезжими из Мордовии, третий — жителем Подмосковья.

В июне сообщалось, что двое мужчин с кувалдой разбили банкомат в подмосковном Наро-Фоминске и попали на видео. Человек в белом костюме, черной балаклаве и с кувалдой в руках зашел в помещение и начал бить по аппарату. Банкомат разбили, но сейф так и не смогли вынести из здания.

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