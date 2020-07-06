В Москве возобновят капремонт многоквартирных домов

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве планируется возобновить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, приостановленные из-за введения режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ, он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона», — рассказал Бирюков.

В текущем году в полном объеме выполнят в том числе ремонт систем внутридомового газоснабжения и работы по замене лифтов. Однако работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год.

По последним данным, в столице зарегистрировано 685 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выздоровели 632 человека. Таким образом, с начала пандемии вирус побороли 157 652 человек, 3 975 умерли.

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронных пропусков. Горожанам разрешили выйти на прогулку в парки и скверы, также были открыты салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, выставочные залы и зоопарки.

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