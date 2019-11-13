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В Москве впервые родился сероспинный трубач

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Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые появился на свет птенец редкого сероспинного трубача. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что родители трубача, которых привезли из Южной Америки, долго адаптировались к новым условиям. «Чтобы не беспокоить птиц, орнитологи передвигались по их вольеру на корточках, каждое движение совершали очень медленно. Любой незнакомый звук мог заставить трубачей паниковать и метаться по вольеру, хлопая крыльями», — говорится в сообщении.

Спустя несколько месяцев птицы освоились и сформировали пару. Привезенные трубачи очень молоды и не имели родительского опыта. Для того, чтобы пернатые по неосторожности не разбили яйцо, сотрудники зоопарка забрали его и поместили в инкубатор, где за ним наблюдали, пока птенец не вылупился. «Появление долгожданного птенца стало радостным и важным событием для нас», — заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Понаблюдать за новорожденным птенцом можно в правом крыле павильона «Дом птиц», говорится в сообщении.

Сероспинные трубачи обитают в Гайане и других странах Южной Америки. Птицы живут большими стаями до 30 особей и гнездятся на земле.

В июле сообщалось, что в Московском зоопарке родился первый детеныш у пары редких голубых баранов.

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